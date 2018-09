Cristina Fernández se declara inocente de lavado de dinero ante la justicia argentina

Respondiendo ante las acusaciones en su contra y atendiendo las peticiones del juez que lleva su caso, la senadora Cristina Fernández presentó un escrito en su octava citación judicial en dos años y medio, en el que negó haber recibido dinero ilícito como parte de la causa en la que se investigan presuntos delitos de lavado de dinero.

En el texto, la exmandataria (2007-2015) aseguró que “nunca van a encontrar nada” para involucrarla en delitos de corrupción, porque “jamás” se apoderó de “dinero ilícito alguno”.

“Podrán seguir vigilando mis movimientos y los de mi familia, escuchar de manera clandestina mis conversaciones telefónicas o excavar toda la Patagonia argentina o donde mejor se les ocurra, que nunca van a encontrar nada con lo que involucrarme, porque jamás me apoderé de dinero ilícito alguno”, remarcó.

Sebastián Casanello, juez encargado de esta causa, conocida como la “Ruta del Dinero K” (Kirchner), llamó a Fernández tras ser obligado por una Cámara superior a citarla, a pesar de haber evitado hacerlo durante dos años.

Por octava vez voy a prestar declaración indagatoria a Comodoro Py, lugar donde ya no rige ni la Constitución, ni los códigos de fondo ni de forma. Esta vez me encuentro en una situación inédita…

INDAGATORIA POR PEDIDO



Al respecto, la actual senadora señaló en el texto, que ha sido la manera habitual en la presenta sus declaraciones ante el juez encargado de su causa, que se encuentra “en una situación inédita” porque “es una indagatoria a pedido” del Ejecutivo de Mauricio Macri a través de la Unidad de Información Financiera (UIF) y se la cita “sin que exista ningún estado de sospecha sobre la comisión de algún delito” que le pueda ser atribuido.

“Ante esta grave irregularidad (…) he dejado constancia de ello interponiendo un recurso de casación en contra de la resolución inválida dictada por la Cámara y recusé a los jueces que la firmaron, por carecer de toda imparcialidad frente al caso”, subrayó la legisladora, quien desde hace tiempo reitera que es víctima de una persecución impulsada por el actual Gobierno.

Y con respecto a la “Ruta del Dinero K”, Cristina Fernández aseguró: “no sólo desconozco por completo esta supuesta maniobra, sino que no existe ningún elemento de prueba que me vincule a la misma”.

El juez que me cita reconoció, en cuatro oportunidades, que no hay ningún hecho ni prueba que me vincule con la causa a su cargo. Pero…