Dardo de Obama a Trump: los líderes políticos han de tener "cuidado" con Twitter

El expresidente de Estados Unidos Barack Obama alertó este miércoles contra el "uso irresponsable de las redes sociales" al ser entrevistado por el príncipe Enrique en un programa especial para una emisora británica.

El nieto de la reina Isabel II, quinto en la sucesión al trono británico, departió de manera distendida sobre varios asuntos de interés con el expresidente de Estados Unidos en su papel de editor invitado para un espacio emitido por la BBC Radio 4.

“Do I need a British accent?”: Former President Barack Obama jokes with Prince Harry before their interview on BBC Radio 4′s Today program. https://t.co/jlwGDJLqNj pic.twitter.com/ELpAsq1WrT @CBSNews