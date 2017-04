Detenido un hombre con "planes terroristas" y armado con un cuchillo junto al Parlamento de Westminster

La policía metropolitana de Londres ha detenido este mediodía a un individuo armado con al menos dos cuchillos en la zona de Whitehall, junto al Parlamento británico. Las primeras informaciones apuntan a que no se han producido heridos. Todo parece indicar que el hombre quería entrar en el parlamento. Según Scotland Yard, el hombre planeaba "actos de terrorismo".

Varios testigos aseguran que el hombre llevaba dos cuchillos, uno de ellos de grandes dimensiones. Estas son las primeras imágenes del incidente.

Armed police in Westminster arrest man 'with backpack of knives' https://t.co/5ZBwysCsY7 pic.twitter.com/WriH6JsGmJ