Donald Trump exige que se hagan públicas las investigaciones de la trama rusa

En uno de los frentes de batalla que mantiene el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, con respecto a la intervención de algunos de sus excolaboradores en lo que se ha llamado la trama rusa, ahora el mandatario pidió a la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) y a los servicios de Inteligencia, que hagan pública la información clasificada en relación con esta investigación.

Según un comunicado de la portavoz presidencial Sarah Huckabee Sanders, Trump reclamó al Departamento de Justicia -incluido el FBI- y a la oficina del director de Inteligencia Nacional, que se desclasifiquen distintos documentos relativos a las pesquisas, entre ellos los mensajes de texto de distintas personas que implicadas en la trama rusa.

Entre ellas se encuentra el exdirector del FBI despedido por Trump en mayo de 2017, James Comey y el que fuera su número dos y posteriormente director interino, Andrew McCabe.

También el exagente del FBI, Peter Strzok, que fue destituido en agosto pasado, meses después de que se conociera que había intercambiado mensajes con su amante y compañera de trabajo, Lisa Page, sobre sus esfuerzos para frenar a Trump en la campaña presidencial.

Page es precisamente, otras de las personas de la lista difundida hoy por la Casa Blanca, en la que también se encuentra Bruce Ohr, un empleado del Departamento de Justicia que comenzó a ser criticado por el presidente al hacerse públicos sus vínculos con un dosier lleno de detalles sórdidos sobre Trump.

Immediately after Comey’s firing Peter Strzok texted to his lover, Lisa Page “We need to Open the case we’ve been waiting on now while Andy (McCabe, also fired) is acting. Page answered, “We need to lock in (redacted). In a formal chargeable way. Soon.” Wow, a conspiracy caught?