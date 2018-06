«EE UU no será un campo de inmigrantes»

El presidente estadounidense, Donald Trump, aseguró ayer que su país no se convertirá en «un campo de inmigrantes», al compararlo «con lo que está sucediendo en Europa», e insistió en que un país necesita fronteras fuertes. «Lo que está ocurriendo en Europa y otros lugares, no lo permitiré, no bajo mi vigilancia», dijo Donald Trump para defender así su política migratoria de mano dura». | efe