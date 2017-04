EEUU lanza el primer ataque militar contra el régimen de Asad

Estados Unidos ha lanzado el primer ataque militar directo contra el gobierno de Siria desde el inicio de la guerra hace seis años. Dos destructrores de la Marina estadounidense dispararon durante la pasada madrugada más de medio centenar de misiles Tomahawk contra una base aérea siria en la provincia de Homs en respuesta al reciente ataque con armas químicas atribuido al régimen de Asad. El ataque es un serio mensaje al gobierno de Damasco y abre un capítulo incierto en el tortuoso conflicto que desangra a la región. Hasta ahora en Siria, el Pentágono, que ya ha facilitado las primeras imágenes del bombardero, solo había conducido operaciones contra los yihadistas del Estado Islámico.

The Pentagon has released the first footage showing the military strike in Syria https://t.co/2z2ozhwlzo pic.twitter.com/XMQqhLxFug