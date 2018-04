Ejecutan a once acusados de «terrorismo»

El Gobierno iraquí anunció ayer que once personas han sido ejecutadas, sin precisar cuándo, por haber cometido crímenes terroristas en el país. En un comunicado, el Ministerio iraquí de Justicia señaló que «tras concluir todos los procedimientos legales», once hombres han sido ejecutados por estar acusados de «detonar bombas», «matar a miembros de seguridad» o por «secuestro», todas esas acciones tipificadas como «terrorismo». Asimismo, señaló que otros dos hombres fueron ejecutados, aunque no dio detalles sobre sus condenas. Las autoridades no ofrecieron detalles sobre cuándo y de qué manera se llevó a cabo la pena capital. | efe