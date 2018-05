El Ejército de Nigeria dice que ha liberado a 1.000 rehenes de Boko Haram

El Ejército de Nigeria dice que ha liberado a 1.000 personas secuestradas por Boko Haram, según ha comunicado la Armada a través de Twitter. Los rehenes eran, principalmente, mujeres, niños y jóvenes que habían sido obligados a combatir para el grupo terrorista. Permanecían secuestrados en el estado de Borno, al noreste de Nigeria.

JUST IN: Over 1000 Boko Haram Captives Freed https://t.co/WjzyQXzD0N pic.twitter.com/s0mKdOdpL0