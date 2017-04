Erdogan reta a Europa y amenaza con detener el proceso de adhesión

mikel ayesteran | estambul

Recep Tayyip Erdogan ganó de forma ajustada un referéndum cuyo resultado se enfrenta a la denuncia de fraude por parte de la oposición y al informe de los observadores internacionales, para quienes «no cumplió con los estándares del Consejo de Europa». El presidente de Turquía no tardó en responder a estas críticas, defendió que «el proceso ha sido el más democrático que se haya visto en cualquier país de Europa» y, tras recordar que los ministros turcos no pudieron hacer campaña en Holanda y Alemania, aseguró a los observadores que «no haremos caso a sus informes».

El líder islamista, que habló ante sus seguidores en Ankara, volvió a apelar a temas del exterior para aliviar la fuerte tensión interna ocasionada por la consulta y planteó incluso la posibilidad de celebrar un referéndum en el futuro para que los turcos decidan si quieren seguir adelante o no con el proceso de adhesión a la Unión Europea. «Ya lo hizo Reino Unido y ahora sale de la UE, Noruega también se fue. O bien cumplen las promesas que han hecho a Turquía o nos vamos», amenazó Erdogan en el mismo tono desafiante que empleó durante la campaña. Un mensaje que afecta a acuerdos recientes como el alcanzado para frenar la llegada de refugiados sirios. El ‘sí’ a transformar el país en un sistema presidencialista (obtuvo el 51,4% de los votos frente al 48,6% del ‘no’, según los resultados provisionales) se topó con la petición del opositor Partido Republicano del Pueblo (CHP) a la Comisión Electoral de «anular el referéndum» para «acabar con los debates sobre la legitimidad» del nuevo sistema. Junto a esta petición de anulación llegó el informe de los observadores de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (Osce) que supervisaron una consulta desarrollada «en un marco legal inadecuado» en el que «las libertades fundamentales para un proceso democrático genuino fueron restringidas por el estado de emergencia, por lo que las dos partes no tuvieron las mismas oportunidades», destacó en rueda de prensa la responsable de la misión, Tana de Zulueta. El Ministerio de Exteriores turco calificó de «inaceptable» el informe del equipo internacional, un trabajo «lleno de prejuicios». Esta no es la victoria que esperaba un Erdogan, que a lo largo de la campaña fijó en un 60% el apoyo que pensaba obtener. La nueva situación desconcierta a sus seguidores y opositores, que por primera vez en mucho tiempo ven vulnerable a una figura que ha ido agrandando su poder elección tras elección desde 2002. La diferencia entre el ‘sí’ y el ‘no’ ha quedado en 1,3 millones de votos.