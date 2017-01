España «lamenta» la desaparición del español en la web de la Casa Blanca

efe | madrid

La decisión de retirar la información en español en la web de la Casa Blanca es un gesto «simbólico», aunque «grave» por sus implicaciones, que ayer lamentaron desde el portavoz y ministro de Educación, Cultura y Deporte y el titular de Asuntos Exteriores a los directores de la RAE y del Cervantes.

La versión en español, idioma que hablan más de 50 millones de personas en Estados Unidos y 700 en todo el mundo, de la web de la Casa Blanca desapareció el domingo en Internet poco después de que el nuevo presidente del país, Donald Trump, tomara posesión de su cargo.

«Sorry, the page you’re looking for can’t be found (Disculpa, la página que estás buscando no puede encontrarse)», es el mensaje que aparece en la página www.whitehouse.gov/espanol, abierta por la administración Obama poco después de llegar al poder.

El portavoz del Gobierno y ministro de Educación, Cultura y Deporte, Íñigo Méndez de Vigo, indicó en la tarde de ayer en una nota que la decisión «no es una buena noticia», pero «no detendrá ni pondrá en peligro la difusión imparable» del idioma.

«El conocimiento y uso de diferentes idiomas en una sociedad es algo que sirve para vertebrar a un país y demuestra la riqueza cultural» de una nación, como sucede en España, señala Méndez de Vigo, convencido de que la medida de Estados Unidos «no detendrá ni pondrá en riesgo la difusión imparable» del español en Estados Unidos «y en el mundo entero».

El titular de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, indicó en Barcelona que, si bien las gestiones sobre la web de la Casa Blanca son «internas» de Estados Unidos, «lamentan» y «no les parece buena idea» la supresión de la versión en español.

Para el ministro de Justicia, Rafael Catalá, la retirada «no tiene sentido» y señaló que el Gobierno asiste con «una cierta inquietud al reforzamiento de los valores y la mirada hacia dentro» de los Estados Unidos.