Un fallo hizo que miles de británicas no se sometieran a mamografías

Un grave fallo informático en el sistema de detección del cáncer en la Sanidad Pública británica (NHS), ha podido costar la vida a 270 mujeres en Inglaterra. Unas 450.000 mujeres con edades comprendidas entre los 68 y los 71 años no recibieron desde el año 2009 hasta comienzos de este año el aviso para hacerse la última mamografía rutinaria que les correspondía, según informó el miércoles en la Cámara de los Comunes el ministro de Sanidad, Jeremy Hunt. El ministro ha pedido “sinceras disculpas” y ha ordenado una investigación independiente sobre el escándalo, del que las autoridades sanitarias sólo tuvieron noticia el pasado mes de enero.

Incompetencia administrativa

De las 450.000 afectadas, 309.000 siguen con vida. “Para ellas y para otras es muy preocupante el saber que no recibieron la invitación para el control en el momento correcto y totalmente devastador el saber que pueden haber perdido o están a punto de haber perdido a algún ser querido por incompetencia administrativa”, señaló el ministro. Hunt afirmó que entre 135 y 270 mujeres “pueden haber visto acortadas sus vidas como consecuencia” de no haber recibido invitación automática por carta para hacerse la prueba. El titular de Sanidad indicó que el número de afectadas puede ser más bajo, pero los modelos estadísticos sugieren que “lo más posibles es que algunas personas de este grupo podrían estar vivas hoy si esto no hubiera ocurrido”.

Todas las mujeres afectadas serán contactadas por carta antes de finales de este mes y las menores de 75 años podrán someterse a una mamografía en los próximos seis meses, prometió el ministro. El departamento de Sanidad también contactará, para pedirles perdón, a las familias de mujeres que hayan muerto de cáncer de mama y pudieran no haber recibido la cita médica. El error puede costar millones de libras en compensaciones.

Muy inquietante

En Inglaterra las mujeres entre 50 y 70 años son convocadas automáticamente a realizarse una mamografía cada tres años como medida preventiva. En un comunicado, la responsable del centro británico de investigación del cáncer, Cancer Research UK, Emma Grenwood, consideró “muy inquietante el saber que tantas mujeres” no han fueron contactadas “durante un periodo de tiempo tan largo”. La investigación sobre lo sucedido estará a cargo de dos especialistas, Lynda Thomas, directora ejecutiva de la organización Macmillan y el profesor Martin Gore, oncólogo del hospital Royal Marsden. Su misión será revisar todo el programa de mamografías. El informe deberá estar listo en seis meses.