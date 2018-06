Familias enteras en jaulas; así es un centro de retención de inmigrantes en Texas

Apenas unas horas después de que Propublica difundiera unos desgarradores audios en que se oyen los llantos de niños separados de sus padres nada más crucar la frontera estadounidense, las autoridades fronterizas de Texas han hecho publico un vídeo del centro de detención de McAllen (Texas) indocumentados en que se ve a decenas de personas, entre ellas, mujeres y niños, enjauladas en habitáculos.

BREAKING: Border Patrol @CBP just gave us this video of the detention facility we toured yesterday in McAllen, Texas. We weren't allowed to bring in cameras, or interview anyone. To be clear: this is government handout video. pic.twitter.com/Zjy80qIZFZ