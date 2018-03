La FARC se retira de las elecciones presidenciales en Colombia

La Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC), el partido heredero de la guerrilla más antigua de Colombia, que abandonó las armas en el 2016, ha anunciado este jueves que Rodrigo Londoño, alias 'Timochenko', se retira de la carrera presidencial de mayo. El líder de la antigua insurgencia fue recientemente sometido con éxito a una cirugía de corazón, pero no ha sido ese percance lo que más ha incidido en la decisión. Si bien la propia FARC aludió al “proceso de recuperación de nuestro candidato Timo”, puso el acento en los “rasgos de la contienda electoral” que la han “llevado a declinar" su "aspiración presidencial”, en referencia a las agresiones que sufrió Londoño durante su fallida campaña proselitista y en las que involucran al uribismo.

“Nos vimos obligados a una suspensión temporal de la campaña por la ausencia de garantías y, particularmente, por los ataques”, señala un documento de la exguerrilla. De acuerdo con ese texto, sectores del Centro Democrático, el partido del expresidente de Cplombia Álvaro Uribe, “amenazaron la integridad personal" de Londoño y llevaron a pensar que "se podría estar fraguando un magnicidio”.

1% de intención de voto

La FARC agradece no obstante a Londoño y a su candidata a la vicepresidencia, la activista Imelda Daza, “haber aceptado la postulación” a pesar de “los límites estructurales que tienen fuerzas alternativas para el ejercicio de la política y la participación electoral”. Cuando ha pasado más de un año desde que se firmó el acuerdo de paz con el Gobierno de Juan Manuel Santos, el ex grupo guerrillero no pudo posicionarse en la competición electoral por diversos factores políticos. El 1% de la intención de voto que le asignaban las encuestas es visto como la consecuencia de una impopularidad de larga data en los principales centros urbanos. Por el contrario, Gustavo Petro, quien fue parte de otra guerrilla, el M-19, se disputa con el uribista Iván Duque las preferencias de los colombianos cara a las presidenciales.

La FARC manifestó su “disposición al diálogo con todos los sectores políticos a fin de tender puentes para hacer realidad la perspectiva de una gran convergencia nacional”. Llamó a su vez a la ciudadanía a participar en las elecciones legislativas del domingo, recordando que el nuevo partido contará en el Congreso de la República “con una bancada robusta que trabajará sin descanso por los propósitos de la paz democrática con justicia social”. La agrupación surgida de la insurgencia ya tiene por lo pronto garantizados cinco escaños en la Cámara de Representantes y otros cinco en el Senado como consecuencia del acuerdo de paz.