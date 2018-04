El FBI busca pagos de Trump a otras dos mujeres

efe | washington

El FBI buscó en la oficina de Michael Cohen, el abogado personal del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, documentos que puedan acreditar pagos a otras dos mujeres que aseguran haber tenido relaciones con el actual mandatario, informó ayer el diario The New York Times. Cuando el FBI registró el lunes la oficina de Cohen, cerca del Rockefeller Center en Nueva York, confiscó varios documentos que acreditan el pago de 130.000 dólares que el abogado de Trump hizo a la actriz porno Stormy Daniels para que mantuviera silencio sobre su supuesto romance con el actual presidente. Ahora, sin embargo, el diario neoyorquino afirma que los agentes también se hicieron con documentos vinculados a Karen McDougal, una exmodelo de Playboy, y otra mujer, a la que no identifica.

En concreto, el Times, que cita a fuentes familiarizadas con la investigación, asegura que los agentes buscaban información sobre McDougal, quien afirmó haber tenido un romance de un año con Trump en 2006, cuando él ya estaba casado con la actual primera dama Melania y acababa de tener un hijo con ella.

Durante la campaña para las elecciones de 2016, McDougal vio la oportunidad de vender su historia y optó por conceder una entrevista por 150.000 dólares al tabloide National Enquirer, cuyo director ejecutivo, David J. Pecker, es amigo de Donald Trump y optó por no publicar ninguna información.

Según exempleados de National Enquirer, el director ejecutivo de la revista ha usado en varias ocasiones esa técnica de pagar por una exclusiva para, en realidad, tapar la historia.