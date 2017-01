Un hombre mata a cinco personas en un aeropuerto en Florida

colpisa/afp | miami

Cinco personas murieron ayer y ocho resultaron heridas en un tiroteo en el aeropuerto de Fort Lauderdale (Florida), ubicado a unos 50 kilómetros al norte de Miami, informaron las autoridades locales.

«El atacante -que ha sido detenido- disparó al menos a 13 personas. Ocho que yo sepa en este momento están siendo tratadas en hospitales; desconozco la gravedad de sus heridas. Cinco sucumbieron a sus heridas y trágicamente murieron», dijo el alguacil del condado de Broward, Scott Israel, en conferencia de prensa en la terminal.

Israel añadió que no identificarán a las víctimas por el momento y negó algunas informaciones que daban cuenta de supuestos disparos que habrían tenido lugar después del arresto del sospechoso, quien no resultó herido.

El senador por Florida Bill Nelson identificó al atacante como Esteban Santiago, un hombre que llevaba una identificación militar legal en apariencia.

La Administración de Seguridad del Transporte (TSA, en inglés) «está bastante segura de su nombre, pero no tanto de la autenticidad de su identificación militar», dijo el senador al canal CNN.

Las autoridades del aeropuerto no confirmaron sin embargo la identidad del sospechoso en la conferencia de prensa. El agente especial del FBI en Miami, George Piro, dijo que «la investigación está en una fase muy temprana aún» y que no se puede determinar si se trató o no de un acto terrorista. Tampoco informó de qué arma usó el atacante. «En este punto parece que actuó solo», dijo Piro a periodistas.

Todos los servicios del aeropuerto «están actualmente cerrados (a última hora de ayer) y seguirán así por un período largo de tiempo», informó la terminal aérea. También recomendó a los viajeros contactar a sus aerolíneas para obtener detalles de sus vuelos a través de este vínculo: http://u.afp.com/4SBg.

Los pasajeros estaban bajo resguardo y se desconocía aún cuándo podrían salir del aeropuerto, dijo su director, Mark Gale. «Nos pondremos en contacto con otros aeropuertos y, como indicó el alguacil, iremos paso a paso metódicamente antes de reiniciar operaciones».