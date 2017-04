Indignación en EEUU por la detención de un niño autista de 10 años en su escuela

ohn Benjamin Haygood es un niño autista de 10 años que fue arrestado en su escuela de Florida la semana pasada por un incidente ocurrido en el colegio meses atrás, informa el diario estadounidense 'The Washington Post'. La detención del pequeño fue grabada por su madre que colgó las imágenes en internet y al poco rato el vídeo se hizo viral. "No quiero que me toquen", dice el pequeño entre lágrimas mientras dos agentes de policía le ponen las esposas.

Según explicó la madre de John Benjamin, Luanne Haygood, su hijo fue sancionado el pasado mes de octubre por agredir a su profesor de educación especial. El pequeño se dedicó a "tirar bolas de papel por toda la clase y a pegar a otro niños", explica el informe de la escuela. Cuando el profesor, miembro de la junta escolar, intentó poner fin a la actitud del pequeño, John Benjamin le "pateó y arañó", lo que supone una falta grave. La familia afirma que no le informaron que había una orden de arresto contra el niño.

CASOS SIMILARES

"¡No sé lo que está pasando mamá!", dice el niño entre sollozos durante la detención. "No entiendo. Esto es tan tonto mamá, no sabía que iba a ser arrestado de esta manera", añade. La madre pregunta a los policías que conducen a John Benjamin esposado al coche patrulla si puede ir con su hijo, pero el agente le dice que no. John Benjamin pasó la noche en un cárcel para menores.

Scott Badesch, presidente de la Sociedad Austista de Estados Unidos, ha dicho que está estudiando el caso. "Es un tremendo fracaso de dos instituciones presuntamente responsables, la policía y la escuela", ha afirmado Badesh.

Según informa 'The Washington Post' se han producido casos similares en otros estados del país. El Departamento de Educación está investigando una denuncia presentada contra las escuelas públicas de Richmond, en Virginia, por castigar más severamente a los estudiantes descapacitados negros que a los blancos.