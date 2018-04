Irán asegura que el pacto nuclear no es «negociable»

El presidente iraní, Hasan Rohaní, advirtió ayer a EE UU que el pacto nuclear no es «negociable» y aseguró que Irán no aceptará ninguna restricción más allá de sus compromisos recogidos en ese acuerdo. En una larga conversación telefónica con su homólogo francés, Emmanuel Macron, Rohaní subrayó que «el JCPOA (siglas en inglés del acuerdo nuclear) y cualquier otro tema bajo esta excusa no son de ninguna manera negociables». | efe