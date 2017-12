Israel detiene a una segunda joven palestina que se enfrentó a dos soldados

El Ejército israelí ha arrestado a una segunda chica palestina que también aparece en el vídeo que se ha hecho viral en los últimos días. La joven es la prima de Ahed Tamimi, la chica de 16 años que empujó y abofeteó a dos soldados israelís la semana pasada. Los hechos tuvieron lugar en la localidad de Nabi Saleh, donde cada viernes se producen movilizaciones en contra de la ocupación israelí. Tras el incidente, las fuerzas israelís detuvieron e interrogaron a Tamimi y a su madre, quienes tendrán que comparecer este miércoles ante un tribunal militar.

La prima de la joven activista, Nor Naji Tamimi, que tiene 21 años, ha sido arrestada en la noche de este martes. En las imágenes, que han sido muy comentadas y han generado mucha polémica en las redes sociales, se puede ver cómo las dos jóvenes se acercan a dos soldados israelís y Ahed empuja, abofetea y da patadas a los militares, que mantienen una actuación impasible.

2 #Palestinian girls asked an #Israeli officer & solider to get out from their home’s garden “ get out of here, get out of our home , do not stay here “ some pushing & kicking take place in the village of al Nabi Salah , Ramallah. The girls got both of them out the gardens.#Trump pic.twitter.com/H6akBF29tk