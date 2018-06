Italia elige a una ministra de Sanidad antivacunas

Italia asistió este jueves al nacimiento del Gobierno del antisistema Movimiento 5 Estrellas (M5S) y la ultraderechista Liga, después de que el primer ministro apoyado por ambas formaciones, Giuseppe Conte, presentara su lista definitiva de miembros del gabinete. El M5S, la formación más votada en las elecciones del 4 de marzo, se ha hecho con nueve ministerios. Algunos no exentos de polémica. Como el de Sanidad, que ha recaído en Giulia Grillo, polémica por su ley para la obligatoriedad de las vacunas.

Aunque se apellide Grillo no tiene parentesco alguno con Beppe Grillo, el líder fundador del Movimiento 5 Estrellas, que propuso una ley contra las vacunaciones por "el vínculo entre las vacunas y enfermedades concretas como leucemia, intoxicaciones, reacciones inflamatorias, inmunodepresión, mutaciones genéticas hereditarias, cáncer, autismo y alergias". Giulia Grillo no ha llegado a abrazar estas tesis radicales, pero sí ha forjado su carrera criticando la vacunación obligatoria en un país donde el sarampión ha pasado en tres años de ser una enfermedad controlada a una epidemia en expansión. La falmante ministra de Sanidad considera que son los padres los que deben de decidir si vacunan o no a sus hijos.