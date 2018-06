Italia prohíble atracar a un barco con 629 inmigrantes

El barco Aquarius, de la ONG francesa Sos Méditerranée, con 629 inmigrantes a bordo espera aún "instrucciones definitivas" por parte de las autoridades italianas o maltesas sobre el puerto al que dirigirse para desembarcar. Así lo comunicó la organización humanitaria, que lleva personal de Médicos sin Fronteras a bordo, en un mensaje en Twitter.

La ONG asegura que han sabido por los medios de Italia que el nuevo ministro del Interior italiano y líder de la ultraderechista Liga, Matteo Salvini, no autorizará el desembarco en este país. A ellos, explican, solo se les comunicó que se dirigieran hacia el norte tras las últimas operaciones de rescate y que "se encuentran en espera de instrucciones definitivas sobre el puerto al que dirigirse para el desembarco".

BLOQUEO ITALIANO

Añaden en otro tuit que "las autoridades de las operaciones de búsqueda y rescate maltesas han sido contactadas por las autoridades italianas para que se encuentren la solución mejor para el bienestar y la seguridad de las 629 personas que se encuentran a bordo".

Según informaron los medios italianos, Salvini ha enviado una carta urgente a las autoridades maltesas en la que les reclamaba que dejen que se proceda al desembarco del Aquarius al encontrase a 43 millas de Malta, al tiempo que les informaba de que no permitirá la llegada a los puertos italianos.

COORDINACIÓN ITALIANA

El Ministerio del Interior italiano, con el que Efe se puso en contacto en varias ocasiones, indicó que por el momento no existe ninguna disposición oficial. Según el diario Malta Today, ante esta noticia, un portavoz del Gobierno maltés dijo que "el rescate ocurrió en el área de búsqueda y rescate de Libia y fue coordinado por el centro de coordinación de rescate en Roma. Malta no es la autoridad coordinadora y no tiene competencia en este caso".

La supuesta reclamación de Salvini se produce después de que hace unos días, 232 inmigrantes rescatados por la ONG alemana Sea Watch llegaron al puerto italiano de Reggio Calabria después de cuatro días en el mar al no permitirle las autoridades maltesas desembarcar en su territorio. "Una ONG bajo bandera holandesa o alemana pasa delante de Malta saludando y llega a Italia" para desembarcar a inmigrantes, denunció Salvini que prometió que esto no volvería a pasar.

En el Aquarius viajan en estos momentos 123 menores no acompañados, 11 de ellos niños pequeños y siete mujeres embarazadas, comunicó la ONG francesa.