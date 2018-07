La izquierda gana por primera vez en México

El presidente de México, Enrique Peña Nieto, ha reconocido este lunes el triunfo del líder izquierdista Andrés Manuel López Obrador en la elección presidencial y ya le ha felicitado.

Agregó que, según los resultados preliminares divulgados por el Instituto Nacional Electoral (INE) "el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Andrés Manuel López Obrador, obtuvo el mayor número de votos en la elección presidencial".

"Hace unos momentos me comuniqué con el ganador de la elección presidencial para expresarle mi felicitación y asegurarle que él y su equipo de trabajo contarán con la colaboración con el Gobierno de la República para realizar una transición ordenada y eficiente", declaró.

Varios presidentes latinoamericanos apoyaron a López Obrador y los pronósticos se han cumplido. Andrés Manuel López Obrador ha logrado más del 53% de los votos en las presidenciales de México, según los primeros sondeos.

Los apoyos de otros presidentes

Las hinchadas futboleras en Brasil se llaman “torcidas”. Dilma Roussef, la expresidenta que el año pasado fue destituida en lo que ella denomina un golpe de Estado legal, se ha declarado hincha del mexicano Andrés Manuel López Obrador. “En la torcida, para que el amigo pueblo mexicano elija a López Obrador este domingo”, escribió el sábado en un tuit. “Será una victoria no sólo de México sino de toda América Latina”.

Como la exmandataria brasileña, dirigentes políticos de varios países, como el colombiano Gustavo Petro, la argentina Cristina Kirchner y el ecuatoriano Rafael Correa, expresaron su apoyo a quien era el candidato mejor situado para ganar las elecciones presidenciales de este domingo en México. López Obrador se convertirá en el primer presidente de México que proviene de la izquierda.



Pablo Iglesias festejó el “camino ilusionante por la paz, la justicia social y un mundo más democrático y decente” que se abrirá para México. “Desde España, toda la fuerza para AMLO en admiración de un pueblo hermano”. En idioma castellano, el francés Jean-Luc Mélenchon anunció “el resurgimiento de una gran nación y el despertar de una esperanza para el mundo”.

En el extranjero se refleja el ánimo con el que se han acercado a votar muchos de los 89 millones de mexicanos registrados en el padrón electoral, en el proceso más grande que ha llevado a cabo este país no sólo por el número de electores, sino también por la confluencia de elecciones: presidente, 500 diputados y 128 senadores, nueve gobernadores, 30 de los 32 congresos estatales y otros 3.000 cargos.

Centro de voto especiales

“Votar es la primera responsabilidad de quien exige detener la caída de este país”, dice María Rosa Luna Pérez, un ama de casa que hace fila en una casilla (centro de votación) del tradicional barrio capitalino de Coyoacán. “Es nuestra oportunidad de detener a los ladrones y los pillos como Mauricio Toledo”. Luna se refería a un joven candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), que solía representar a la izquierda. La organización acabó en manos de corrientes internas acusadas de corrupción, lo que provocó un éxodo masivo entre sus militantes.

Toledo logró establecer un feudo en Coyoacán, pero su fama pública fue severamente dañada cuando, con otros diputados, trató de hacerse con el control de los recursos para la reconstrucción de los inmuebles dañados por el terremoto de septiembre. “Imagínate que esos del PRD son tan de izquierda que ahora vienen de aliados del PAN (Partido Acción Nacional, de derechas)”, prosiguió la señora Luna Pérez. “Ya ni la burla perdonan”.

En estas elecciones se han abierto las llamadas casillas especiales, centros de voto destinados a los electores que no pueden votar en la sección que les corresponde por estar fuera de viaje, por ejemplo. En esos centros solo pueden votar 750 personas en cada uno, lo que suele ser insuficiente y al final se convierten en puntos de conflicto para las personas que se sienten despojadas de su derecho a votar.

En la situada en el Parque México, a las 12 del mediodía ya había gente protestando. No sólo porque no podían votar, sino también porque en la madrugada les despertaron con llamadas a sus teléfonos móviles: una grabación simulaba una encuesta que en realidad era un ataque contra López Obrador: “¿Va usted a votar por el candidato que va a convertir México en otra Venezuela?”, era una de las preguntas.

Polarización política

Otras llamadas simulaban pedir el voto para la candidata del Movimiento de Regeneración Nacional (Morena, el de López Obrador) a presidir el gobierno de la capital de la República: “Los que quieren seguir robando en la ciudad contrataron llamadas telefónicas para generar molestia de ciudadanos contra Claudia Sheinbaum, al despertarlos en la madrugada para supuestamente promover el voto a favor de ella”, tuiteó César Cravioto, portavoz de la aspirante. “No se dejen engañar, es campaña sucia”.

Estos comicios se han distinguido por haber estado precedidos por una de las campañas electorales más violentas y sangrientas de la historia reciente de este país, con decenas de candidatos y políticos asesinados. La polarización ha acabado generando en la población muchas rupturas entre familiares y compañeros.

Para restañar las heridas abiertas estos meses entre familiares y amigos se ha creado la iniciativa que lleva por nombre “El día después”. “Lo más importante es cómo ejercer nuestra ciudadanía a partir del 2 de julio, qué pasa una vez que acaba la elección y qué podemos hacer haya o no ganado nuestro candidato”, dijo el actor Diego Luna en un video difundido en las redes sociales. “No al racismo ni al clasismo, no a un país que excluya a apersonas con discapacidad”, añadío el cineasta Alejandro González Iñárritu.” Todas y todos somos iguales y así debemos tratarnos. El otro no es mi enemigo, es mi complemento”.