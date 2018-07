J.K. Rowling se ríe de Trump en Twitter

La autora británica J.K. Rowling, creadora de la saga 'Harry Potter', se ha burlado de Donald Trump en Twitter. La escritora ha publicado varios comentarios repletos de carcajadas en los que se mofa del mensaje publicado poco antes por el presidente de los Estados Unidos en el que alardeaba de sus dotes de escritor.

Además de reirse, J.K. Rowling ha puesto en evidencia al mandatario al resaltar el error ortográfico que cometió en el mensaje, que fue borrado de su cuenta oficial y sustituido por una versión corregida horas más tarde.

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha

someone told him how to spell 'pore'

hahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahahaha pic.twitter.com/Gf2xxKyFlp