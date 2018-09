Jair Bolsonaro aparece en un video en redes sociales y agradece el apoyo recibido

Luego de ser operado en dos ocasiones y de permanecer hospitalizado por 10 días, Jair Bolsonaro, candidato presidencial por el Partido Social Liberal (PSL), realizó una transmisión en vivo en las redes sociales, desde el hospital en Sao Paulo donde se recupera de una puñalada en el abdomen..

A tres semanas de las elecciones, Bolsonaro es el favorito en los sondeos en las elecciones presidenciales de Brasil y aún internado en el Hospital Albert Einstein, Bolsonaro habló durante 20 minutos para agradecer a sus seguidores y apuntar contra el Partido de los Trabajadores (PT).

Con voz apagada y pero visiblemente emocionado, el utraderechista agradeció "el apoyo, consideración, cariño, oraciones y confianza", que le han demostrado su seguidores. Pero el ex capitán del Ejército, de 63 años distante de sus febriles discursos, criticó al PT y a su encarcelado líder, el ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva que purga una pena de doce años de cárcel por corrupción.

"Cuál es el plan B de ese presidiario (refiriéndose a Lula), pobre en el pasado y que robó nuestras esperanzas? No consigo pensar en otra cosa más en que ese plan B se materialice en un fraude" a favor del PT, señaló.

Após atentado Bolsonaro fala ao público pela primeira vez. Assista aos assuntos que foram tocados. https://t.co/g80pxwk8Hs — Jair Bolsonaro 1️⃣7️⃣ (@jairbolsonaro) 16 de septiembre de 2018

RECUERDA EL ATAQUE

Bolsonaro permanece estable, sin señales de infección y recibiendo alimentación por vía entravenosa, según el último boletín del hospital. El candidato fue apuñalado el 6 de septiembre durante una caminata de campaña en la ciudad de Juiz de Fora(sudeste), lo que le provocó una pérdida de más de dos litros, el 40% de su sangre. "En el momento creí que había sido un golpe en la boca del estómago", recordó al borde de las lágrimas.

El ataque le causó varias perforaciones en el intestino, por lo que fue operado de emergencia en un hospital cercano, antes de ser trasladado a Sao Paulo. Después Bolsonaro fue sometido la semana pasada a una segunda operación debido a una "obstrucción del intestino delgado" causada por adherencias al órgano.

A tres semanas de la primera vuelta de las elecciones presidenciales, se desconoce cuánto tiempo puede permanecer hospitalizado. "Espero en algunas semanas, si Dios quiere, estar en casa y conversar todas las noches con ustedes durante el horario electoral gratuito para juntos salvar a Brasil", se despidió en el video.

MUESTRAS DE RECUPERACIÓN

Una foto publicada en su cuenta de Twitter mostró al candidato sentado en su cama de hospital, con los ojos cerrados, en la oscuridad, con el mensaje "Dios tiene el control". Mientras que un video del candidato caminando en los pasillos del hospital con la ayuda de un andador y haciendo chistes con el equipo médico circulaba en las redes sociales. Uno de sus hijos, Carlos Bolsonaro, consejero municipal de Rio de Janeiro, lo compartió en sus redes.

Bolsonaro cuenta con el 26% de las intenciones de voto, según una encuesta publicada el viernes por la consultora Datafolha. En la segunda posición se encuentran empatados el candidato del PT, Fernando Haddad, y el centrozquierdista Ciro Gomes con 13%.

Com autorização da equipe médica do Hospital Albert Einstein, hoje às 16:50 farei uma live para falar com todos! Até lá! Um forte abraço! pic.twitter.com/VpAAP35io7 Jair Bolsonaro 17 (@jairbolsonaro) 16 de septiembre de 2018