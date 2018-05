La justicia de EEUU prohíbe a Trump bloquear a tuiteros

El presidente de Estados Unidos no puede bloquear a las personas en su cuenta de Twitter solo porque no comparta su ideología o punto de vista. Un juez federal de Manhattan ha dado la razón un grupo de personas que denunciaron a Donald Trump por bloquearles en esta red social, según informa 'The New York Post'.

Los denunciantes, asesorados y acompañados por el instituto Knight First Amendment de la Universidad de Columbia, argumentaron que este bloqueo virtual suponía un atentado a la Primera Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos, que prohíbe cualquier ley que reduzca la libertad de expresión y el derecho a la asamblea pacífica, entre otras cosas.

"Rechazamos los argumentos de los acusados de que la Primera Enmienda no se aplica en este caso y que los intereses personales de la Primera Enmienda reemplazan a los de los demandantes", escribió la jueza Naomi Reice Buchwald. “Ningún oficial del gobierno –incluido el Presidente- está por encima de la ley”, añadió la jueza.