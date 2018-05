Lavrov se reúne con Kim Jong-un en Piongyang y le invita a Moscú

Mientras este jueves en Estados Unidos el secretario de Estado, Mike Pompeo, y el vicepresidente de Corea del Norte, Kim Yong-chol, ultiman los detalles de la histórica cumbre entre Donald Trump y Kim Jong-un prevista para el 12 de junio en Singapur, el ministro de Exteriores ruso, Sergéi Lavrov ha aterrizado Pionyang, donde se ha reunido con el máximo líder norcoreano.

El máximo dirigente de la diplomacia rusa ha viajado a Corea del Norte para entrevistarse con el ministro Ri Yong-ho y discutir "lazos bilaterales, la situación de la península coreana y otros temas clave del panorama internacional y regional", según han informado las agencias de noticias rusas. Tras la reunión con su homólogo norcoreano, Lavrov ha sido recibido por Kim Jong-un, a quien ha extendido una invitación para visitar Moscú: "Venga a Rusia, estaremos encantados de darle la bienvenida".

Lavrov y Ri se reunieron en marzo en Moscú en una reunión en la que el ruso ya sugirió la posibilidad de que en el futuro Kim y Putin celebraran una cumbre. La visita del canciller ruso es la primera desde que en 2011 Kim Jong-un accediera al poder tras la muerte de su padre, Kim Jong-il.

RUSIA BUSCA HUECO EN LA PARTIDA

Tras aterrizar en el aeropuerto de Pionyang, Lavrov ha pedido el levantamiento gradual de las sanciones contra Corea del Norte, sugiriendo que el régimen de Kim Jong-un no renunciará a su arsenal nuclear si no se reducen las sanciones. La desnuclearización "no puede ser inmediata, debe hacerse paso a paso y todas las partes deben hacer concesiones durante cada fase del proceso" ha apuntado Lavrov.

"Esta visita muestra que Rusia quiere estar implicada en el juego diplomático que está teniendo lugar en la región en este momento" ha explicado al medio británico 'The Telegraph' el investigador James Brown, de la Temple University de Filadelfia, especializado en relaciones ruso-norcoreanas.

En Rusia "se sienten excluidos del presente proceso diplomático y quieren implicarse", explica Brown, quien puntualiza que tradicionalmente la nación rusa "ha apoyado bastante a Corea del Norte a resistir algunas de las demandas más exigentes de Estados Unidos". Después de Pekín, Moscú es considerado el aliado más cercado de Pionyang, fruto del legado soviético en el país asiático desde los tiempos de su fundación como estado comunista bajo tutela rusa.