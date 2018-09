Este lunes condenan a dos periodistas de Reuters por presunto espionaje

Un tribunal birmano decidirá este lunes si libera o condena a dos periodistas birmanos de la agencia Reuters acusados de vulnerar la Ley de Secretos Oficiales mientras investigaban una matanza de musulmanes rohinyás.

Los reporteros Wa Lone y Kyaw Soe Oo, que defienden su inocencia, se enfrentan a una pena máxima de 14 años de cárcel si son declarados culpables de vulnerar esta ley que data de la época colonial.

. @Reuters journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo have been detained in Myanmar for 266 days. Follow updates on the case: https://t.co/l31S51S6Bs pic.twitter.com/2GmxAmId3L

Decenas de activistas y periodistas vestidos de negro y en medio de una gran presencia policial se manifestaron el sábado para pedir su liberación y exigir que se respete el derecho a la información.

Los periodistas fueron detenidos la noche del pasado 12 de diciembre tras reunirse con dos policías que, según los acusados, les entregaron documentos supuestamente confidenciales.

Desde entonces, ambos han estado detenidos sin fianza y han comparecido una treintena de veces ante el tribunal, que inició la instrucción el pasado 9 de enero y presentó los cargos formalmente el 9 de julio.

Investigaban decenas de asesinatos

En abril, el capitán de la Policía Moe Yan Naing testificó que un cargo superior le había ordenado a él y otros subordinados ofrecer documentos secretos a Wa Lone para tenderle una trampa.

Los periodistas investigaban el asesinato de una decena de rohinyás descubiertos en una fosa común en la aldea Inn Din en el estado Rakáin (oeste), masacre por la que siete soldados birmanos fueron más tarde condenados a diez años de prisión.

El suceso de Inn Din está relacionado con la ofensiva que el Ejército birmano inició el 25 de agosto del año pasado tras un asalto armado de insurgentes rohinyá y que llevó a 700.000 personas de esta minoría a huir a Bangladesh.

El fallo debía emitirse el lunes pasado pero este fue aplazado por supuesta enfermedad del juez.

A Yangon court is expected to hand down the verdict in the case against @Reuters journalists Wa Lone and Kyaw Soe Oo, who have been charged under the colonial-era Official Secrets Act, today. #FreeWaLoneKyawSoeOo pic.twitter.com/98ARq0uGmy