Macron desvela una profunda reforma institucional para Francia

Francia sí es un país organizado y responsable ---claro, tuvieron la Gran Revolución Francesa--- y nos llevan doscientos años en el tema social. A la vista de la idea del Sr. Presidente francés, aquí en nuestro País ya va siendo hora de reducir los asistentes, por decir algo, al "pesebre Nacional" que ya no tiene pienso para tantísima gente politiquera que sólo hace bulto en sus poltronas. Aprendamos de los europeos de verdad, Ingleses, franceses, portugueses, etc. España no se merece tanto parásito viviendo de la política sin ejercerla, sólo a la mamandurria de los escaños y las siestas con móvil incluido.