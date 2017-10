El malestar con May y la división ‘tory’ nublan el horizonte del ‘brexit’

Íñigo Gurrichaga | Londres

Rivalidades en la política británica han dado gracias retóricas. En el Gabinete de 1945-50, liderado por Clement Attlee —de él dijo Winston Churchill que era «un hombre modesto con muchas razones para serlo»—, las hubo célebres. Cuando alguien dijo al ministro de Exteriores, Ernest Bevin, que el de Sanidad, Aneurin Bevan, «es el peor enemigo de sí mismo», replicó: «No, no lo será mientras yo viva».

George Osborne es del tiempo de Tarantino. Exministro de Hacienda, lugarteniente de David Cameron, fue víctima de la crueldad innecesaria de Theresa May, que no le dejó dimitir; insistió en despedirlo. Es ahora director del Evening Standard y en un perfil publicado en la revista Esquire se afirma que promete a sus colaboradores no cesar en sus ataques a May «hasta que la tenga descuartizada en bolsas en mi congelador».

El viernes, un editorial de su ‘Evening Standard’ decía que Theresa May tiene ante sí tres opciones. La primera, dimitir inmediatamente. La segunda es que el Partido Conservador sea sacudido en las próximas semanas por intentos de derribarla hasta que le sea imposible gobernar. La tercera es anunciar cuándo se apartará del Gobierno y restaure así su autoridad con fecha exacta de caducidad.

La conferencia conservadora en Mánchester ha mostrado esta semana la división del partido y el Gabinete sobre el ‘brexit’. Fue clausurado por una May que, cuando debía afirmar su autoridad, sometió a su audiencia al tormento de verla batallando media hora con toses y quiebras de voz.