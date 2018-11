May planta cara a sus críticos y defiende su ‘brexit’

La primera ministra británica, la conservadora Theresa May, advirtió ayer a los diputados críticos en su partido de que expulsarla con una moción de confianza podría «frustrar» el «brexit» y que el acuerdo al que ha llegado con Bruselas es el único posible. La jefa de Gobierno, embarcada en una campaña mediática para convencer a los británicos de que su pacto es la vía para cumplir con el resultado del referéndum de 2016, confirmó a la cadena Sky News que el Partido Conservador no ha recibido por ahora las peticiones necesarias para forzar un voto sobre su liderazgo. «Un cambio de líder no haría las cosas más fáciles para este país», afirmó convencida. | efe