Melania Trump incendia las redes al revelar de qué habló con Letizia

La comunidad internacional y la mayoría de los estadounidenses consideran que la política de “tolerancia cero” de la Administración Trump con las personas que cruzan la frontera sin papeles se está llevando demasiado lejos. Sobre todo con medidas presuntamente disuasorias y claramente inhumanas como separar a los menores de los adultos.

Cuando las imágenes y los audios de los niños llorando desconsoladamente porque permanecen encarcelados han dado la vuelta al mundo, cuando existe un auténtico clamor para acabar con esta situación tan innecesaria como cruel, Melania Trump ha tuiteado que estuvo con la Reina Letizia tomando un té y hablando sobre “maneras para impactar positivamente en los niños”:

El tuit de la primera dama ha generado más de 21 mil comentarios, la mayoría muy críticos, recordando la situación de los menores que intentan entrar en su país huyendo del hambre y de la violencia. “Lo más importante es enjaular a niños y niñas pequeñas”, responde una tuitera con un evidente tono irónico. "Sacarles de las jaulas sería un buen comienzo”, responde otro. “Puedes impactar positivamente en los niños denunciando la política de separar a los menores de sus progenitores en las fronteras. Por favor”, suplica otra internauta.

You can positively impact children by denouncing your husband’s policy of taking kids away from their families at the border. Please.

You're kidding, right? You can start helping children by talking to your husband about changing his policy of separating children from their parents at the border.