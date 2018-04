Melania Trump se resiste a darle la mano a su esposo

En medio de los rumores de mala relación matrimonial entre el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su esposa, Melania, cualquier gesto de desavenencia entre ambos cónyugues se convierte de inmediato en un fenómeno viral.

El último 'incidente' se ha producido durante la visita del presidente francés, Emmanuel Macron, a EEUU. Las cámaras captaron el momento en que, durante varios segundo, Trump intenta infructuosamente que su esposa le de la mano. Situado a su lado, el mandatario acerca su mano a la de Melania y trata engancharla con los dedos, a lo que esta se resiste. Al final, sin embargo, accede y le da la mano a su marido.

No es la primera vez que en el matrimonio hay un roce de este estilo. Ya el pasado mayo, a la llegada a un aeropuerto y sobre la alfombra roja, se vio como Melania rechazaba ostensiblemente darle la mano a su marido.

A principios de semana, en las redes sociales ya se destacó la sonrisa que Barack Obama logró sacarle a Melania Trump durante el funeral de la exprimera dama Barbara Bush. Los internautas comparaban esa cara risueña con el rictus serio que siempre luce cuando aparece con su esposo.

Melania: you’re one of the five people I follow on twitter



Obama: you know that upsets him



Melania: LOL yeah pic.twitter.com/I1VclKJESs