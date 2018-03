Al menos 11 muertos por ataques en las fueras de Damasco

Al menos once personas murieron ayer por bombardeos de aviones no identificados contra distintas partes de Guta Oriental, el principal feudo opositor de las afueras de Damasco, según el Observatorio Sirio de Derechos Humanos. Los ataques aéreos se produjeron contra las zonas de Duma, Beit Saua, amuriya, Kafr Batna y Al March, apuntó la fuente, que no precisó si los bombardeos fueron antes de la entrada en vigor de una pausa humanitaria en la región. | efe