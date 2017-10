Al menos 50 muertos y 200 heridos en un tiroteo en un concierto en Las Vegas

La Policía de Las Vegas investiga un tiroteo en el festival de música country 'Route 91. Harvest' en el que habría "múltiples heridos". Según la agencia Reuters, hay al menos 5 muertos y 200 heridos, según un portavoz sanitario.

"Estamos investigando informes de un tirador activo cerca de Mandalay Bay Hotel Casino. Pedimos a todos que por favor dejen el área", ha señalado la Policía Metropolitana de Las Vegas en su cuenta de Twitter.

We're investigating reports of an active shooter near/around Mandalay Bay Casino. Asking everyone to please avoid the area. #LVMPDnews