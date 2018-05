Al menos tres muertos en un tiroteo en Lieja

Dos oficiales de policía y una transeúnte han muerto en un tiroteo que se ha producido en Lieja (Bélgica). El presunto agresor ha "sido neutralizado", informa la cadena pública de TV RTBF. El autor del posible atentado había tomado como rehén a una persona antes de ser neutralizado según la información confirmada por la policía. La tercera víctima mortal podría ser esta persona.

BREAKING: A armed gunman shoots and kills 2 police officers then takes a woman hostage in the Belgian city of Liege and the attacker has been "neutralised". https://t.co/eumLloIpRT pic.twitter.com/Y5GSfw7vr5