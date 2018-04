Al menos tres muertos en un tiroteo en un restaurante de Tennessee

Al menos tres personas han muerto y otras cuatro han resultado heridas en un tiroteo producido en la ciudad de Estados Unidos de Tennessee.

Según la policía local, el suceso ha ocurrido a primer ahora de la mañana (sobre las 3.30 horas) en un restaurante Waffle House. El atacante ha entrado al restaurante y ha comenzado a disparar a los presentes. Se trata de un hombre que solo llevaba puesta una camiseta. "Es un hombre con pelo corto", han afirmado las autoridades en un tuit.

El responsable del restaurante habría logrado quitar el arma del atacante, que sería un rifle AR-15. Después, el atacante habría huido.

La policía busca al sospechoso, que habría sido identificado y que tendría 29 años.

BREAKING: Travis Reinking, 29, of Morton, IL, is person of interest in Waffle House shooting. Vehicle the gunman arrived in is registered to him. Gunman last seen walking south on Murfreesboro Pike. He shed is coat and is nude. See Reinking? Pls call 615-862-8600 immediately. pic.twitter.com/duoWCo5fC0