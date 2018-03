Moscú insinúa en una tensa reunión con embajadores que Londres envenenó a Skripal

virginia hebrero | moscú

Rusia insinuó ayer que el Reino Unido puede ser responsable del envenenamiento del exespía ruso Serguéi Skripal y su hija Yulia en la ciudad inglesa de Salisbury, en una tensa reunión entre un representante de la Cancillería rusa y medio centenar de embajadores y diplomáticos extranjeros.

«La lógica sugiere que solo hay dos posibilidades: o las autoridades británicas no son capaces de defender al país de un, digamos, ataque terrorista de este tipo, o ellas, directa o indirectamente -no acuso a nadie-, organizaron el ataque contra una ciudadana rusa (la hija del exespía)», dijo el director del Departamento de no proliferación y control de armas del Ministerio de Exteriores, Vladímir Yermakov.

A lo largo de casi dos horas, el diplomático defendió la inocencia de Rusia en el misterioso suceso ocurrido el pasado 4 de marzo cuando Skripal y su hija fueron encontrados inconscientes en esa ciudad del sur de Inglaterra, y exigió que le permita participar en la investigación.

Aunque la convocatoria era para «todos los embajadores acreditados» en Rusia, la mayoría de los occidentales -entre ellos los de EE UU, Reino Unido o Francia- no asistieron y delegaron en algún miembro de menor rango de sus embajadas.

Yermakov denunció que hasta la fecha Rusia no ha recibido ninguna prueba ni información detallada del ataque.