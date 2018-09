Un multimillonario Chino fue arrestado por cargos sexuales en EE.UU.

El multimillonario empresario Liu Qiangdong, uno de los hombres más ricos de China, fue detenido en el estado de Minesota (EE.UU.) por presunta conducta sexual inapropiada.

El fundador del gigante del comercio electrónico asiático JD.com, fue arrestado el viernes y liberado el sábado por la tarde, de acuerdo a los registros policiales consultados por el diario The New York Times.

El Departamento de Policía de Minneapolis, la ciudad más poblada de ese estado y lugar de la detención, señaló el domingo al medio neoyorquino que está tratando el caso de Liu como "una investigación activa", a pesar de que el empresario haya sido puesto en libertad.

Por su parte, la tecnológica JD.com apuntó en un comunicado que Liu había sido acusado falsamente por las autoridades estadounidenses del cargo mencionado.

