Navalni tendrá que cumplir otros 30 días de prisión

El tribunal Tverskói de Moscú condenó ayer a 30 días de arresto a Alexéi Navalni, el principal adversario de Vladímir Putin. El motivo de esta nueva sentencia es que la manifestación que convocó para el pasado 5 de mayo en contra de la investidura del presidente ruso no estaba autorizada. Después le fue leída otra sanción de 15 días más por desacato a la Policía, que no es acumulable, por lo que cumplirá solamente 30 en cualquier caso. El líder opositor no tuvo tiempo de unirse a los manifestantes en aquella protesta cuando fue detenido por los agentes y sostiene que no se resistió. Fue liberado pasada la medianoche de aquel sábado. La marcha había sido convocada bajo el lema ‘Putin no es nuestro zar’. | r. m. m.