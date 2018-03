No habrá acuerdo con la UE si no incluye al Sáhara

El Gobierno de Marruecos advirtió ayer que no firmará ningún acuerdo con la Unión Europea (UE) que no incluya al Sáhara Occidental, y amenazó además con no seguir con el actual acuerdo de pesca, que expira en julio. El ministro portavoz, Mustafa Jalfi, dijo en una declaración oficial posterior al Consejo de Gobierno, que su país no va a firmar ningún acuerdo «que no incluya su soberanía sobre su territorio nacional de Tánger a Lagüera (extremo sur del Sáhara Occidental)». Jalfi añadió que el rey Mohamed VI está «siguiendo en persona» todo lo relativo al acuerdo de pesca. «Si se atenta contrala soberanía marroquí en el Sáhara, Marruecos no está dispuesto, ni aceptará. | efe