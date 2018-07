La nueva ley electoral europea pone a España un umbral de voto del 2%

lara malvesí | estrasburgo

El pleno de la Eurocámara aprobó ayer una reforma de la ley electoral europea que obligará a España a establecer un umbral mínimo para obtener representación de entre el 2% y el 5% de cara a los comicios al Parlamento Europeo de 2024. La norma establece ese nuevo mínimo para las circunscripciones de más de 35 escaños (como es el caso de España en las elecciones europeas, con una circunscripción única) y evitar una mayor fragmentación de la Eurocámara, un argumento que no comparten los detractores, la mayoría partidos minoritarios, que consideran se busca reducir la pluralidad.

Ese umbral ya existe en todos los países con más de 35 eurodiputados menos España y Alemania, y es este último país el que más ha presionado para su establecimiento lo antes posible, con el fin de frenar a formaciones euroescépticas como Alternativa para Alemania, que en las encuestas obtiene ya sin embargo más del 5 %. De hecho, Alemania aspiraba a implementarlo para los comicios del próximo año, aunque no está claro que pueda llevarlo a cabo porque los partidos detractores quieren llevar la medida al Tribunal Constitucional.

En cuanto a España, obligará a cambiar la ley electoral, aunque ya de cara a la siguiente cita europea (mayo de 2024), porque no está permitido hacerlo un año antes de unas elecciones y las próximas son ya en 2019. Más allá del umbral, se dieron otras recomendaciones no obligatorias, dirigidas a impulsar el voto anticipado, por correo y electrónico.

El eurodiputado Ramón Jáuregui (PSOE), que ha seguido de cerca las negociaciones, explicó que Alemania «presionó» por el establecimiento de un umbral de hasta el 5 % para restringir el acceso de formaciones minoritarias antieuropeistas.

Para el caso español, sin embargo, consideró que se abogará por no elevar del 2 % el umbral mínimo por circunscripción para no restringir opciones de voto, tal y como demandan partidos minoritarios que se quedaron entorno a ese baremo en los últimos comicios como ERC, PNV, PDeCAT o BNG.

Ramón Tremosa (PDeCAT) dijo que lo aprobado ayer por la Eurocámara «es un intento de jacobinismo electoral en Alemania» por parte de los dos grandes partidos que estarían «intentando conseguir por la puerta de atrás lo que el electorado no les da». «Pedimos a las Cortes que cuando hagan la reforma electoral se decanten por el umbral mínimo posible. Si se va a imponer el 5%, entonces es posible que formaciones que obtienen un 25 % de los votos en Cataluña no tengan representación en Europa. Esto muy democrático y acorde con la pluralidad no sería», señaló por su parte Jordi Solé (ERC).