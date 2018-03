El número dos del FBI, despedido a 26 horas de su jubilación

El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, ha despedido este viernes al número dos del FBI, Andrew McCabe, a poco más de un día de su retiro, una decisión que le deja sin parte de su pensión.

En un comunicado, Sessions explicó que una investigación interna del FBI y el Departamento de Justicia concluyó que McCabe hizo filtraciones no autorizadas a los medios de comunicación y careció de franqueza -incluso bajo juramento-, en múltiples ocasiones, informa Efe.

En concreto, McCabe habría permitido filtrar información de una investigación sobre donaciones que recibió la Fundación Clinton, de la que formaba parte la demócrata Hillary Clinton, según informaron medios locales.

Con base al informe, a sus hallazgos y a la recomendación del departamento del FBI que se ocupa de cuestiones disciplinarias, Sessions tomó la decisión de despedir a McCabe antes de que se pudiera retirar este 18 de marzo, en su 50 aniversario.

Su despido, aplaudido inmediatamente en un tuit por el presidente Donald Trump, tiene como consecuencia inmediata la pérdida de una significativa parte de su pensión.

Andrew McCabe FIRED, a great day for the hard working men and women of the FBI - A great day for Democracy. Sanctimonious James Comey was his boss and made McCabe look like a choirboy. He knew all about the lies and corruption going on at the highest levels of the FBI!