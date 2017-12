Un obispo anglicano critica a los evangélicos que apoyan a Trump

¿Puede un líder religioso en Estados Unidos apoyar a Donald Trump y declararse al mismo tiempo cristiano? Para el obispo anglicano de Liverpool ambas cosas son incompatibles entre sí. El reverendo Paul Bayes, prelado de la Iglesia de Inglaterra, ha cargado contra los cristianos evangélicos ultra conservadores de América que ofrecen un “apoyo acrítico” al presidente Trump y sus aliados. En una entrevista al diario 'The Guardian', Bayes denuncia la confabulación de los evangélicos con un sistema político que construye muros en lugar de tender puentes.

“Por algunas de las cosas que han dicho, los líderes religiosos parecen confabularse con un sistema que marginaliza a los pobres. Un sistema que levanta muros en lugar de tender puentes, un sistema que sostiene que la gente en los márgenes de la sociedad debe ser excluida, un sistema que dice, ya no queremos recibir a más gente en nuestro país”. Todo eso, según el obispo de Liverpool se contradice con las enseñanzas cristianas de proteger a los pobres y a los más débiles. “Cuando la gente dice esas cosas necesita justificar que lo está diciendo como cristianos y no creo que sea justificable”. Bayes, que pertenece precisamente al ala evangélica de la Iglesia de Inglaterra, subraya que no todos los evangélicos apoyan a Trump. “Muchos, muchos cristianos tratan de enseñar el evangelio, aunque eso signifique desafiar a los líderes políticos”.

Valores tradicionales

Trump es especialmente popular entre los votantes evangélicos en Estados Unidos, a pesar de su historia personal y su lenguaje procaz. El presidente ha prometido restaurar los valores cristianos en América y en el Gobierno, para hacer el país grande de nuevo con la ayuda de Dios. Eso incluye la oposición al aborto legal, el recorte presupuestario a las ciudades que se nieguen a cooperar en sus contundentes planes contra la inmigración, la defensa de los valores tradicionales de la familia (a pesar de haberse casado él mismo tres veces), así como el culto a la bandera americana.

De este lado del Atlántico no sólo Bayes ha criticado a los religiosos que apoyan a Trump. El pasado mes, el arzobispo de Canterbury, Justin Welby, afirmó no comprender como es posible ese apoyo. “Honestamente no entiendo de dónde procede”. Esta semana, en su sermón navideño, Welby denunció “a los líderes populistas que engañan” a sus ciudadanos y comparó a María, Jesús y José con los refugiados actuales. “La Sagrada Familia debió huir como refugiados, al igual que 60 millones de personas hoy”.



