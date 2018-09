Una oenegé denuncia la peor matanza de elefantes en la historia de África

Elefantes Sin Fronteras ha denunciado este lunes la peor matanza de estos animales en la historia de África. Según ha denunciado la oenegé, hallaron cerca de 90 cadáveres de este gran mamífero esparcidos alrededor de la reserva natural de Botsuana.

Este país africano es conocido por tener la mayor población de elefantes del mundo, pero coincidiendo con el desarme de la unidad antifurtiva de Botsuana, esta se está viendo amenazada.

😢💔Nearly 90 Elephants Killed in Botswana close to Wildlife Sanctuary. I am so heartbroken, this is the largest case of poaching ever seen in Africa.I am taking my program to Botswana too,please help , https://t.co/s7PT5FHvRX or https://t.co/L3b1330VhD pic.twitter.com/iGZlgt79Np