La oposición venezolana exhibe músculo en las urnas

colpisa | la habana

Tanto el oficialismo como la oposición se sintieron vencedores en la inusual jornada electoral celebrada ayer en Venezuela. «Abarrotado de personas» y «demasiado éxito», eran las frases más oídas en las filas del antichavismo para celebrar la participación masiva en la consulta popular contra Nicolás Maduro y su Constituyente, reflejada en largas colas desde primeras horas de la mañana. El Gobierno, por su parte, hablaba de «despliegue impresionante» y de «normalidad» nacional para resumir el simulacro electoral convocado hoy como anticipo de los comicios que se van a celebrar el próximo 30 de julio para constituir una nueva Asamblea Constituyente que permita modificar la Carta Marga y de paso sustituir a la actual Asamblea Nacional (AN), donde sus adversarios son mayoría. Para llevar a cabo el plebiscito, el Parlamento se escudó en el artículo 71 que permite someter a referéndum asuntos de interés nacional a petición del presidente del Gobierno, de la AN -como es el caso-, o si lo pide más del 10 % del padrón electoral. De esta manera, la oposición desplegó por el país papelería y observadores nacionales e internacionales para que los venezolanos mayores de edad y extranjeros nacionalizados en el país caribeño, estuviesen inscritos o no en el censo electoral, pudiesen pronunciarse sobre las tres preguntas contra las medidas del Ejecutivo a las que esperan que respondan con un rotundo ‘sí’.

Las más de 12.000 mesas repartidas por los 2.030 centros estuvieron abiertas desde las siete de la mañana hasta las cuatro de la tarde (seis horas menos en España), o mientras hubo gente en la cola. La oposición demostró hoy un gran poder de convocatoria al movilizar a cientos de miles de venezolanos a su cita con las urnas. Freddy Guevara, primer vicepresidente del Parlamento, afirmó que «el país quiere decidir y no que decidan por él, que es lo que quieren hacer con el fraude constituyente. Ha sido una jornada histórica, orgullosos de ser venezolanos, los problemas que hemos tenido es que ha ido más gente en sitios que no se esperaba, el único problema que estamos teniendo es de demasiado éxito». Oscar Pérez, el inspector del Cuerpo de Investigaciones, Científicas, Penales y Criminalísticas (CICPC) que se rebeló contra Maduro y atacó el 27 de junio desde un helicóptero robado dos edificios oficiales, volvió a dejar la clandestinidad para pedir a sus paisanos que votasen tres veces ‘sí’ en el plebiscito y comentar que teme no solo por la vida de los venezolanos que mueren en las marchas sino también «en los hospitales por enfermedades y en las calles por hambre». so para conquistar la libertad de todos los venezolanos».