Otra actriz porno afirma que Trump y Stormy Daniels la invitaron a su habitación para un trío

Otra semana aciaga para Donald Trump. Al estupor mundial por su comentario sobre los "países de mierda" se le ha sumado el revés judicial a su plan 'antidreamers' y un escándalo por el supuesto pago a una actriz porno, Stormy Daniels, para silenciar un encuentro sexual que tuvieron en el 2006, cuando el ahora presidente de EEUU ya estaba casado con Melania Trump. Un escándalo, este último, que apunta con convertirse en un culebrón. Otra estrella porno, Alana Evans, ha revelado que recibió una invitación de su amiga Stormy Daniels y de Trump para pedirle que se uniese a ellos para "pasarlo bien".

En una exclusiva que publica The Daily Beast, Alana Evans explica que Stormy Daniels y ella coincidieron en Stateline (Nevada) donde tuvo lugar un torneo de golf en el que participaba Trump. En una primera conversación que ambas mantuvieron, Daniels le reveló que iba a verse con Trump aquella noche y la invitó a unirse a ellos. Ya por la noche, Evans recibió insistentes llamadas de Daniels. "Stormy me llamó cuatro o cinco veces. Las dos últimas llamadas estaba con Donald, le pude oír hablando hacia el teléfono diciéndome 'venga Alana, pasémoslo bien! Ven a la fiesta, te estamos esperando'". Evans rechazó la invitación: "Hombres como él me asustan porque tienen mucho poder, y eso era antes de su candidatura a la presidencia de EEUU".

Las dos amigas volvieron a hablar al día siguiente. Evans relata que se disculpó con Daniels por no haber acudido a la fiesta y le preguntó cómo fue la noche: "Me dijo 'todo lo que voy a decir es que acabé con Donald en su habitación de hotel. Imagínatelo en calzoncillos persiguiéndome por la habitación'". "Luego me contó que Trump le había ofrecido las llaves de su apartamento en Florida. 'Imagino que pasásteis una buena noche', le dije. Y fue la última vez que hablamos del tema".

La Casa Blanca ha desmentido que Trump mantuviera un encuentro de carácter sexual con Stormy Daniels. "Son viejas informaciones recicladas, que ya se publicaron y desmintieron antes de las elecciones", ha afirmado un portavoz de la presidencia de EEUU. De hecho, Trump se ha visto implicado en diversas acusaciones de acoso y agresión sexual ocurridas en los últimos años. Las ha negado todas.

'The Daily Beast' asegura que la relación entre Daniels y Trump la han confirmado, no solo Alana Evans, sino una segunda fuente próxima a Daniels y que habló con el digital en condición de anonimato, y una tercera fuente de la industria del cine porno. Los rumores de la relación entre Daniels y Trump se remontan a octubre del 2011, cuando la web TheDirty.com, dirigida por Nik Richie, publicó que Trump engañaba a Melania cuando ésta estaba embarazada basándose en una nota anónima recibida por el portal en la que se leía "Trump es basura. No solo rompió el matrimonio de mi amiga, sino que engañó a Melania cuando estaba embarazada. Mi amiga tuvo sexo con Donald tras uno de sus torneos de golf y después de aquello la arrastró por muchas habitaciones de hotel". En un escrito posterior, Richie escribió: "Sé que engañaste a tu mujer con Stormy Daniels y ahora lo sabe todo el mundo".