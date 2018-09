La policía británica acusa a dos rusos del envenenamiento de los Skripal

La policía británica ha difundido los nombres de dos hombres de nacionalidad rusa como sospechosos del envenenamiento con agente nervioso Novichok de Sergei y Julia Skripal el pasado mes de marzo en la localidad Salisbury. Según el diario británico 'The Guardian', los dos presuntos implicados viajaron al Reino Unido unos días antes del ataque con pasaportes rusos bajo los nombres de Alexander Petrov y Ruslan Boshirov. La Fiscalía ha confirmado tener pruebas suficientes para acusarlos.

These are the two suspected Salisbury Novichok poisoners and their aliases pic.twitter.com/GiTc0bRRZu