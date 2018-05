La Policía detiene y deja en libertad a Browder, crítico con Putin

La Policía española ha detenido en Madrid a Willam Browder, crítico con el Gobierno ruso de Vladimir Putin y director del fondo de inversiones Hermitage Capital, y luego lo ha dejado en libertad. Fue trasladado a dependencias policiales en cumplimiento de una orden internacional de detención pedida por Rusia. A su llegada a la comisaría de Centro, los agentes comprobaron que la orden estaba cesada porque el país eslavo no la había renovado, por lo que quedó en libertad.

Browder dirigió una campaña para denunciar la corrupción y castigar a los funcionarios rusos a los que culpa por la muerte en 2009 de Sergei Magnitsky, a quien contrató como abogado.

In the back of the Spanish police car going to the station on the Russian arrest warrant. They won’t tell me which station pic.twitter.com/Xwj27xC7Zd