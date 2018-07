Rescatado el undécimo niño de la cueva | Última hora en directo

Un equipo de buzos ha retomado este martes la tercera misión destinada a rescatar a los últimos cuatro niños y un adulto atrapados en una cueva del norte de Tailandia desde el 23 de junio, tras evacuar a ocho escolares en anteriores operativos.

El contingente internacional formado por 18 miembros se ha adentrado esta mañana en la cavidad con el objetivo de regresar con las cinco víctimas, además de un doctor y tres marines que han estado acompañándolas.

El rescate comenzó este domingo por la mañana ante el riesgo de que las lluvias del monzón sellasen la gruta. Aquí te contamos las últimas noticias del salvamento en directo.

12:35

Los ochos primeros muchachos que han sido rescatados el domingo y el lunes permanecen en el hospital. La mayoría anda sin problemas por su habitación, pero todos siguen en cuarentena y no pueden abrazar a sus familiares y amigos, por temor a que sufran infecciones como consecuencia del largo periodo que han estado en la gruta de Tham Luang.



12:23

Ha sido rescatado de la cueva de Tailandia el undécimo niño. Ya ha salido de la gruta.



11:39

El rescate de los niños avanza a buen ritmo. Los equipos de rescate han evacuado en camilla a una décima persona.



11:19

Fuentes oficiales citadas por Reuters aseguran que ha sido rescatada de la cueva una novena persona.



08:58

"Los ocho niños rescatados hoy gozan de buena salud. Ninguno tiene fiebre", ha afirmado Chokedamrongsuk en una rueda de prensa en Chiang Rai, en el norte de Tailandia. "Los niños son futbolistas, son fuertes y tienen una gran inmunidad", ha aseverado.

Las autoridades han asegurado que los niños tienen buen apetito, pero principalmente comen alimentos fáciles de digerir. Sin embargo, los médicos han cedido después de que algunos de los niños pidieran pan con chocolate.



08:34

El fundador de Tesla, Elon Musk, se ha desplazado a la cueva de Tailandia para apoyar las labores de rescate. El magnate ha acudido con el sumergible que su equipo ha diseñado para ayudar a extraer a los atrapados en la cueva, "por si es necesario", ha explicado en un tuit.

Just returned from Cave 3. Mini-sub is ready if needed. It is made of rocket parts & named Wild Boar after kids’ soccer team. Leaving here in case it may be useful in the future. Thailand is so beautiful. pic.twitter.com/EHNh8ydaTT