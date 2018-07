El rescate de los 12 niños de Tailandia, paso a paso

Las operaciones para el rescate de los 12 niños y un joven de 25 años atrapados en una cueva de Tailandia han empezado ante el riesgo de que las lluvias del monzón sellen la gruta. Aquí te contamos las últimas noticias del salvamento en directo.



13.38

En esa tercera cámara, hay un equipo médico, que tratará a los menores y les preparará para afrontar el último tramo del túnel.



13:35

Esos dos menores han cubierto ya la parte más difícil, con lo que se da por hecho que están a salvo.



13:28

Primeras buenas noticias, aunque aún no han sido confirmadas oficialmente. Periodistas tailandeses informan que al menos dos de los chicos han llegado ya a la cámara 3, con lo que ya habrían cubierto la mayor parte de la distancia.





#thanluangcave rescue: there are UNCONFIRMED reports that at least two of the 13 people have reached chamber 3 (see map), so they’ve covered the majority of the distance already. But again, UNCONFIRMED. pic.twitter.com/UYtzu6ByGE