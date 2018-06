Rivera y Sáenz de Santamaría, en el Club Bilderberg

La exvicepresidenta del Gobierno Soraya Sáenz de Santamaría, el presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, el expresidente del Grupo Prisa Juan Luis Cebrián y la presidenta del Banco Santander, Ana Botín, viajarán a finales de esta semana a Turín (Italia) para asistir a la reunión anual del Club Bilderberg. En esta 66 edición, que se desarrollará entre el próximo jueves y el domingo, acudirán 128 personalidades de 23 países distintos, incluidos líderes políticos y expertos del ámbito de la industria, las finanzas, el mundo académico y los medios de comunicación.

Este año tratarán asuntos como los movimientos populistas en Europa, la desigualdad, el futuro del trabajo, la inteligencia artificial, los acuerdos de libre comercio, el liderazgo de Estados Unidos en el mundo y el escenario político en este país, la situación de Rusia, Arabia Saudí e Irán, la postverdad, la inteligencia artificial, la computación cuántica y otros temas de actualidad.

Rivera, que hablará sobre los populismos en Europa, asiste por segunda vez al encuentro del Club Bilderberg, donde se estrenó el 1 de junio del año pasado en Chantilly (Virginia, EEUU), ya que había sido invitado en 2016 pero no pudo asistir y delegó la invitación en el responsable de Economía y Empleo de Ciudadanos, Luis Garicano.

En la reunión del año pasado, el líder de Cs ya coincidió con Ana Botín, Juan Luis Cebrián y el entonces ministro de Economía, Industria y Competitividad, Luis de Guindos.

El Club Bilderberg, que se fundó en 1954, celebra anualmente un encuentro para debates informales con los que se busca fomentar el diálogo entre líderes de Europa y de Norteamérica. Estas reuniones se rigen por la Regla de Chatham House, según la cual quienes están en los debates pueden utilizar la información recibida, pero no desvelar la autoría de esas opiniones.

En esta reunión a puerta cerrada, no existe una agenda detallada, no se proponen resoluciones, no se celebran votaciones y no se emiten comunicados con posiciones concretas.